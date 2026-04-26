Rimella, tre liste per 138 abitanti: sfida elettorale “fuori scala” per il centro walser. Parecchi candidati non sono residenti. Anche nel 2013 ci fu un tris di aspiranti sindaci.

Rimella, tre liste per 138 abitanti: sfida elettorale “fuori scala” per il centro walser

Una competizione così non si vedeva da oltre dieci anni. In vista delle elezioni amministrative di maggio, a Rimella – paese di appena 138 residenti – saranno addirittura tre le liste in corsa pr amministrare il paese per i prossimi cinque anni. Un numero decisamente elevato per una realtà di queste dimensioni, dove spesso la difficoltà è riuscire a presentare anche una sola candidatura.

Il dato sorprende e segna una netta inversione rispetto alla tornata del 2022, quando sulla scheda compariva un’unica lista e l’attenzione era tutta concentrata sul raggiungimento del quorum. In quell’occasione Riccardo Peco, alla guida di “Insieme per Rimella”, era stato confermato sindaco senza avversari, con Gabriele Vasina risultato il consigliere più votato con 10 preferenze.

I tre candidati in corsa

Questa volta lo scenario è completamente diverso. A guidare una delle tre liste sarà ancora Riccardo Peco, che punta al terzo mandato consecutivo – dopo aver già ricoperto la carica anche nel 2004 – con la lista “Insieme per Rimella”. Una candidatura che si inserisce nel solco della continuità amministrativa.

A contendere la guida del Comune ci saranno però altri due candidati, entrambi espressione del territorio e pronti a proporre un’alternativa. Ecco dunque i tre candidati in corsa per la poltrona da sindaco.

Rosario Troisi, con la lista civica “Valore locale”

Marco Bosco, con la lista “Sorrisi”

Riccardo Peco con la lista “Insieme per Rimella”

Tre gruppi, quindi, per una comunità piccolissima, caratterizzata da forti legami e da una storia particolare legata alle origini walser. Un numero di liste che non si registrava dal 2013 e che testimonia un rinnovato fermento nella vita politica locale, anche se parecchi candidati nelle liste non sonop residenti in paese.

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