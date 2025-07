Rinasce la Varallo-Alagna: 40 chilometri per prendere il “diploma”. Il tracciato della storica corsa del 1972 diventa un itinerario turistico a tappe per tutti.

Rinasce la Varallo-Alagna: 40 chilometri per prendere il “diploma”

È stata presentata a Villa Durio la nuova edizione della Varallo-Alagna, la storica camminata nata nel 1972. La grande novità per il 2025 è la trasformazione dell’iniziativa in un cammino a tappe, pensato per valorizzare il territorio e renderlo più accessibile a un pubblico più ampio.

E’ un’iniziativa che si inserisce nei festeggiamenti per il Millennio e nel programma di Varallo Città Europea dello Sport. Non si tratta più di una gara, ma di un percorso da percorrere anche durante la settimana, da soli o in compagnia.

Un cammino lungo tutta la valle

Durante la conferenza stampa, il presidente del Cai Varallo, Piero Carlesi, ha illustrato il progetto: «Abbiamo voluto riprendere l’idea originaria della corsa del 1972, trasformandola in un cammino aperto a tutti, per valorizzare i paesi della valle». Il percorso parte da Varallo e arriva ad Alagna, attraversando la Valsesia per circa 40 chilometri. È possibile suddividerlo in due tappe, con pernottamento consigliato a Scopello o a Pila.

Il percorso a tappe

La nuova formula a tappe prevede il ritiro di una credenziale presso l’Atl di Varallo o all’edicola in centro. Lungo il percorso, i camminatori potranno apporre i timbri di passaggio nelle località di Vocca, Balmuccia, Scopa, Scopello, Piode, Campertogno, Mollia e infine ad Alagna, presso il Tourist Office. Nel caso di chiusura dei punti timbro, sarà comunque possibile validare luogo e data annotandolo.

Il tratto iniziale, tra Varallo e Balmuccia, si svolge su strada provinciale. A chi ha espresso dubbi sulla sicurezza, Piero Carlesi ha risposto: «Si consiglia di percorrerlo in piccoli gruppi e nelle giornate infrasettimanali».

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra associazione Dufour Varallo, Atl, Cai Varallo e il Comune di Varallo.

Per informazioni

Per ulteriori informazioni su trasporti pubblici e strutture ricettive è possibile consultare i siti visitvalsesiavercelli.it e www.caivarallo.com. La nuova Varallo-Alagna si propone come un’esperienza accessibile a tutti, per riscoprire a piedi il territorio della Valsesia, in un cammino lento e immersivo.

