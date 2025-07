Riprese tra Valsesia e Valsessera le ricerche dell’escursionista scomparso. Da sabato gli elicotteri sono tornati a perlustrare la zona montana in cui si era avventurato Marino Rabolini.

Ci sono nuovi elementi (al momento non resi noti) sulla scomparsa di Marino Rabolini avvenuta il 12 luglio sulle montagne tra Valsesia e Valsessera. Tant’è che nella giornata di sabato, dopo una settimana di stop, sono ripartite le operazioni di ricerca del 71enne di Legnano, ben conosciuto in Valsesia in quanto membro della commissione segnaletica del Cai di Varallo.

Si è dunque rimessa in moto la macchina dei soccorsi e delle ricerche, con l’utilizzo di uomini a terra ma soprattutto dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha percorso la zona anche nella giornata di ieri, domenica 27 luglio. In volo anche l’elicottero della Guardia di finanza. Al momento però non ci sono riscontri.

Un alpinista esperto

Nonostante la maxi mobilitazione, finora dunque non è stata trovata traccia del 71enne, grande appassionato di montagna, considerato un escursionista esperto. Unica eccezione è stata l’auto, ritrovata parcheggiata nella zona della Casa del Pescatore, raggiungibile lungo la strada sterrata che scende dal Bocchetto Sessera, nel cuore dell’Oasi Zegna. Pare fosse diretto alla Punta del Cravile.

Lo sconcerto nel Cai Varallo

Come accennato, Rabolini era parte integrante della squadra del Cai Varallo che si occupa della segnaletica suoi sentieri. La sua assenza è arrivata in modo improvviso, quasi surreale, mentre si stava già pianificando la prossima uscita.

«Proprio mentre stava per uscire l’ultimo articolo relativo a una nostra escursione sulle montagne e sui colli di Alagna – raccontano i volontari – siamo stati avvisati che Marino non rispondeva più al telefono e non era in casa. Dopo una rapida ricerca tra amici e basandoci sulle ultime conversazioni avute, abbiamo rintracciato l’auto alla Casa del Pescatore, nei pressi del Bocchetto Sessera, e allertato il 112».

