Rischio slavina sul Rosa, sciatori recuperati con l’elicottero. Recuperati nei giorni scorsi due inglesi e la guida alpina che li accompagnava.

Rischio slavina sul Rosa, sciatori recuperati con l’elicottero

Intervento provvidenziale dell’elisoccorso del 118 e della Guardia di finanza di Alagna Valsesia per mettere in salvo due sciatori inglesi e la guida alpina che li accompagnava, rimasti bloccati in quota in una zona a forte rischio valanghe.

Il gruppo, nei giorni scorsi, si era diretto verso la Balma, nei pressi della cascata di ghiaccio dove si trova la vecchia cestovia. Un’area affascinante ma particolarmente delicata sotto il profilo nivologico, soprattutto dopo le abbondanti nevicate che hanno interessato il comprensorio l’altra settimana.-

La guida chiama i soccorsi

Proprio le recenti precipitazioni, seguite da un repentino aumento delle temperature e dal forte vento, hanno reso instabile il manto nevoso. Durante l’escursione si sono infatti formate alcune crepe sulla neve, chiaro segnale di assestamenti pericolosi. Il rischio slavine era elevato e la guida alpina, valutata la situazione, ha deciso con prudenza di chiedere l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i finanzieri della stazione di Alagna, specializzati nel soccorso alpino, con il supporto dell’elicottero del 118 decollato da Borgosesia. Le condizioni del terreno, però, non hanno consentito l’atterraggio del velivolo a causa dell’instabilità del manto nevoso.

Il recupero con il verricello

L’equipaggio ha quindi optato per un recupero in hovering: raggiunto il gruppo in quota, è stato calato il verricello e, uno alla volta, i tre sciatori sono stati issati a bordo dell’elicottero e trasportati a valle. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite.

Negli ultimi giorni, tra l’altro, il personale della Guardia di finanza di Alagna ha preso parte a diversi interventi di soccorso anche sul versante valdostano del Monte Rosa, interessato da valanghe, nell’ambito delle attività operative affidate alle Fiamme gialle valsesiane.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook