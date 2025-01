Schianto tra vetture a Balmuccia, una prende fuoco. LE FOTO

Schianto tra vetture a Balmuccia, una prende fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili di Varallo, una persona è finita al pronto soccorso.

Schianto tra vetture a Balmuccia, una prende fuoco

Fiamme nella notte lungo la strada provinciale 299 nel tratto che da Varallo sale verso Balmuccia. E’ accaduto nella serata di ieri, lunedì 27 gennaio. Per cause ancora da accertare, due vetture si sono scontrate all’altezza di una curva, e una delle due ha preso fuoco a seguito dell’impatto.

Erano circa le 20.30. Si è trattato di uno scontro frontale: una delle due vetture ha invaso la corsia opposta e a quel punto l’impatto è stato inevitabile.

L’intervento dei vigli del fuoco

Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, salita con una autopompa e altri mezzi. E in primo luogo gli operatori hanno provveduto a spegnere l’incendio che stava divorando una delle due auto: alla fine la situazione è stata riportata sotto controllo. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118, che hanno preso in cura i due conducenti: uno dei due ha dovuto essere portata al pronto soccorso.

Sul posto anche i carabinieri per gestire il transito delle auto e per i rilievi di prassi. I vigili del fuoco hanno infine messo in sicurezza tutta la zona dell’incidente, permettendo il ripristino normale della viabilità.

