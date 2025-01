Auto in fiamme a ridosso del centro di Varallo. LE FOTO

Auto in fiamme a ridosso del centro di Varallo. Intervento dei vigili del fuoco, non ci sono feriti o intossicati.

Auto in fiamme a ridosso del centro di Varallo

Nella prima mattinata di oggi, venerdì 24 gennaio, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Varallo è stata chiamata a intervenire in città per una vettura in fiamme. L’intervento è partito intorno alle 8.30 in via Giacomo Geniani, il tratto di strada che collega la piazza Vittorio Emanuele alla rotonda sulla provinciale 299 della Valsesia.

LEGGI ANCHE: Distrutta dalle fiamme un’auto ferma nel parcheggio. LE FOTO

Evitato che il fuoco si propagasse

Arrivata sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla completa estinzione delle fiamme evitando che si propagassero alle abitazioni e autovetture adiacenti e successiva messa in sicurezza.

Presenti nella zona anche i carabinieri di Varallo e agenti della polizia locale. Non ci sono né feriti, né intossicati. Ancora da capire come mai l’auto abbia preso fuoco: molto probabile un guasto all’impianto elettrico.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook