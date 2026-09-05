Si perde nei boschi sopra Scopello, localizzato con il cellulare e riportato a valle

Un uomo che aveva perso l’orientamento nei boschi sopra Scopello è stato soccorso nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 settembre. L’allarme è scattato intorno alle 14.40, quando i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo sono stati attivati per intervenire su un versante caratterizzato da forti pendenze e difficoltà di accesso.

L’escursionista non riusciva più a individuare il percorso da seguire per tornare a valle. Un elemento decisivo per le operazioni è arrivato dalla tecnologia: la sala operativa dei vigili del fuoco di Vercelli è riuscita a determinarne la posizione attraverso un sistema di geolocalizzazione, fornendo così alle squadre un punto preciso verso cui dirigersi.

Le squadre raggiungono l’uomo

Una volta individuata l’area in cui si trovava il disperso, è iniziato l’avvicinamento dei soccorritori. Alle operazioni hanno partecipato i vigili del fuoco insieme al soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna e ai volontari del Soccorso alpino, impegnati a muoversi in un ambiente particolarmente difficile.

Per raggiungere l’uomo sono state utilizzate le tecniche Tas, acronimo di Topografia applicata al soccorso. La conoscenza del territorio e le coordinate ottenute attraverso la localizzazione hanno consentito agli operatori di arrivare fino all’escursionista e di preparare il successivo trasferimento verso una zona sicura.

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Il rientro a valle

Il recupero ha richiesto particolare attenzione proprio per le caratteristiche del versante. La forte pendenza non permetteva infatti di affrontare il ritorno come una normale discesa lungo un sentiero e i soccorritori hanno quindi adottato procedure specifiche per garantire la sicurezza dell’uomo.

Sono state impiegate tecniche Saf, Speleo-alpino-fluviali, utilizzate dai vigili del fuoco negli interventi in ambienti complessi. L’escursionista è stato così accompagnato fino a valle, concludendo positivamente l’operazione di ricerca e recupero iniziata nel primo pomeriggio.

Foto redazione

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