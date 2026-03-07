Sono in vendita i 140 vecchi seggiolini dell’impianto Scopello-Mera. E’ un’iniziativa benefica: il ricavato andrà a favore della Pro loco dell’Alpe.

In vista della realizzazione della nuova telecabina tra Scopello e Alpe di Mera, parte ora un’iniziativa dal valore simbolico e solidale: le storiche seggiole della seggiovia che per decenni ha accompagnato sciatori ed escursionisti verso la montagna valsesiana sono messe in vendita per sostenere il territorio.

Le seggiole della storica seggiovia diventano insomma oggetti da collezione (e solidali). Con la dismissione della storica seggiovia realizzata dalla Leitner, sono state messe in vendita 140 seggiole originali numerate. Non semplici componenti di un impianto a fune, ma veri e propri pezzi di storia della stazione sciistica valsesiana, che per anni hanno accompagnato generazioni di appassionati lungo la salita verso l’Alpe.

Come acquistare questi pezzi unici

Le sedute, riconoscibili e iconiche, potranno essere acquistate da privati, appassionati della montagna o collezionisti. Possono diventare elementi di arredo particolari, installazioni per giardini o terrazzi, oppure semplicemente un ricordo esclusivo legato alla storia turistica della valle. Per procedere con l’acquisto cliccare QUI.

Come accennato, l’iniziativa ha anche una finalità benefica: il ricavato della vendita sarà devoluto e utilizzato insieme alla Pro loco Alpe di Mera per finanziare interventi di abbellimento e valorizzazione della stazione turistica.

Intanto si avvicina l’apertura del cantiere

Un modo concreto per trasformare la fine di un impianto storico in un’opportunità per il futuro dell’Alpe, proprio mentre si avvicina l’avvio del grande progetto di rinnovamento dell’impianto di risalita tra Scopello e Mera, che prevede la realizzazione di una nuova telecabina con un investimento superiore ai 21 milioni di euro. L’obiettivo è aprire la prossima stagione sciistica con la nuova cabinovia.

E mentre la vecchia seggiovia si prepara a lasciare il posto a una infrastruttura moderna, una parte della sua storia continuerà a vivere nelle case e negli spazi di chi deciderà di portarsi a casa una delle sue seggiole. Un ricordo tangibile della montagna valsesiana e, allo stesso tempo, un gesto di sostegno per il futuro di Alpe di Mera.

