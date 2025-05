L’Ascom ha aperto uno sportello per le attività di Alagna. Una funzionaria dell’associazione sarà a disposizione ogni mercoledì mattina.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Alagna, Ascom Confcommercio Vercelli ha attivato da ieri un nuovo sportello al servizio di imprenditori, aspiranti tali e cittadini. Ogni mercoledì mattina, dalle 9.30 alle 12.30, la funzionaria Cristina Zumbo sarà presente negli uffici comunali per offrire consulenze e supporto su una vasta gamma di tematiche.

Lo sportello nasce con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per le attività del territorio: si parlerà di sicurezza sul lavoro, normative igienico-sanitarie, fiscalità, contratti, bandi, formazione e sviluppo d’impresa. Ma i servizi non si fermano qui: anche i cittadini potranno ricevere assistenza, ad esempio per la dichiarazione dei redditi, pratiche di successione o contratti di locazione.

Una risposta alle esigenze delle piccole imprese

Cristina Zumbo sarà affiancata, anche da remoto, da tutto il team di esperti Ascom, pronto a fornire risposte puntuali alle esigenze locali. Le imprese di Alagna sono invitate a visitare lo sportello e a partecipare alle iniziative che saranno promosse nei prossimi mesi. «È da tempo che pensavamo a questo servizio – commenta il presidente Ascom Angelo Santarella – Alagna è una realtà preziosa della provincia. Siamo felici di poter offrire un sostegno concreto direttamente sul territorio».

«La proposta di ospitare Ascom in Municipio è stata accolta con entusiasmo – dichiara il sindaco Roberto Veggi – Un’opportunità utile per imprese e cittadini, che potranno ricevere supporto e restare aggiornati sulle opportunità disponibili».

