E’ Alagna il paese dei ricchi: ecco la classifica dei redditi comune per comune. Secondo posto per Briona, Cressa in terza posizione. In Valsesia bene Civiasco, Quarona, Borgosesia e Valduggia. Ultimi Rimella e Boccioleto.

E’ il comune di Alagna Valsesia il centro che in zona vanta il reddito medio più alto. Il paese sotto il Monte Rosa, 725 residenti circa, spicca in testa alla classifica locale con un imponibile lordo di 28.539 euro per ogni contribuente. All’estremo opposto c’è invece Boccioleto con 16.799 euro a contribuente. Sono i dati pubblicati nei giorni scorsi dall’Agenzia delle entrate e riferiti alle dichiarazioni del 2024, e quindi ai redditi dell’anno fiscale 2023.

Si parla ovviamente di redditi dichiarati e di valori medi. Non figurano quindi coloro che non hanno percepito reddito (per esempio i bambini) né ovviamente figura l’economia “in nero”. Il dato dà comunque un’idea del tenore di vita del paese. Ovvio che, soprattutto nei centri più piccoli, bastano poche persone particolarmente abbienti per far salire la media anche in modo significativo. Ecco la graduatoria della zona.

COMUNE REDDITO MEDIO ALAGNA VALSESIA 28539 BRIONA 26117 CRESSA 26033 QUARONA 25341 CUREGGIO 25222 CIVIASCO 25136 CAVALLIRIO 25000 BORGOSESIA 24910 VALDUGGIA 24870 RASSA 24797 LESSONA 24580 SIZZANO 24355 SOSTEGNO 24222 PRATO SESIA 24127 ROMAGNANO SESIA 24070 FARA NOVARESE 23682 FONTANETO D’AGOGNA 23666 MAGGIORA 23506 VOCCA 23431 CELLIO CON BREIA 23318 VALDILANA 23268 SCOPA 23166 GRIGNASCO 23140 LENTA 22845 GUARDABOSONE 22769 PRAY 22769 VARALLO 22688 CARPIGNANO SESIA 22678 ALTO SERMENZA 22428 CRAVAGLIANA 22296 CAVAGLIO D’AGOGNA 22179 GHEMME 22147 CREVACUORE 22110 GATTINARA 22069 BRUSNENGO 22029 PORTULA 21994 SERRAVALLE SESIA 21876 CAPRILE 21876 BOCA 21817 ROVASENDA 21717 POSTUA 21568 CAMPERTOGNO 21477 ROASIO 21387 PILA 21331 AILOCHE 21283 LOZZOLO 21251 GHISLARENGO 21180 MASSERANO 21103 COGGIOLA 21025 ROSSA 20473 SCOPELLO 20232 PIODE 20083 MOLLIA 19438 VILLA DEL BOSCO 19286 CURINO 19183 ARBORIO 18987 CARCOFORO 18862 CERVATTO 18663 FOBELLO 18120 BALMUCCIA 17232 RIMELLA 17028 BOCCIOLETO 16799

Il boom di Alagna

Il primo posto di Alagna Valsesia stupisce poco. In realtà, il centro nato dalla fusione di Alagna e Riva Valdobbia si sta dimostrando uno dei più vivaci in zona, in grado di calamitare investimenti per strutture ma anche nuovi residenti. Basti pensare che nel corso del 2024 la popolazione è aumentata di 31 unità. E questo grazie non tanto al saldo tra nati e morti, bensì all’importante contributo venuto proprio da persone che da altri comuni hanno portato la loro residenza sotto il Monte Rosa.

Alle spalle di Alagna ci sono due centri che rientrano nella zona, ma sono sicuramente più novaresi che valsesiani: Briona al secondo posto e Cressa al terzo. Troviamo invece Quarona in quarta posizione con un reddito medio imponibile di 25.341 euro. E restando tra i valsesiani, c’è la bella sorpresa di Civiasco, al sesto posto preceduto da Cureggio. Anche Rassa, piccolo centro dell’alta valle, è ben piazzato con una media di 24.797 euro.

I centri più grossi e quelli più piccoli

Per quanto riguarda i centri più grossi, a Borgosesia il reddito imponibile pro capite risulta di 24.910 euro. Un poco più on basso c’è Valdilana con 23.268 euro. Varallo è poco indietro con 22.688 euro, Gattinara segue a quota 22.069. In coda alla graduatoria ci sono soprattutto i piccoli centri dell’alta Valsesia. Le ultime sei posizioni sono occupate rispettivamente da Carcoforo, Cervatto, Fobello, Balmuccia, Rimella e, come già accennato, Boccioleto che chiude la graduatoria.

Per la cronaca, è Portofino che guida la classifica nazionale. Ma qui siamo proprio su un altro pianeta: parliamo infatti di 94.505 euro pro capite…

