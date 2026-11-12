Varallo, studenti al freddo: la protesta arriva fino al sindaco

Aule senza riscaldamento da tre giorni e studenti che decidono di chiedere spiegazioni direttamente al sindaco. È successo giovedì 5 novembre a Varallo, dove i ragazzi dell’istituto alberghiero Giulio Pastore hanno organizzato una protesta pacifica contro il freddo nelle classi. Una numerosa delegazione ha raggiunto Villa Durio, sede del municipio, per incontrare il primo cittadino Pietro Bondetti.

Il problema era iniziato lunedì, quando un guasto aveva bloccato il funzionamento della caldaia. Con il passare dei giorni, la situazione era diventata sempre più difficile da sopportare. Giovedì mattina, all’esterno, le temperature erano scese fino a 6-7 gradi, per poi raggiungere appena 12,8 gradi verso mezzogiorno. Un clima che ha spinto i ragazzi a chiedere un intervento urgente.

Quasi tutti fuori dalle aule: il sindaco li riceve

L’adesione alla protesta è stata particolarmente elevata: circa l’80 per cento dei 190 studenti iscritti all’istituto ha scelto di non entrare in classe. Ma invece di limitarsi a disertare le lezioni, i ragazzi hanno cercato un confronto diretto con l’amministrazione comunale. Si sono così presentati in municipio per illustrare il disagio e chiedere tempi certi per la riparazione dell’impianto.

Il sindaco Bondetti ha accolto la delegazione e ascoltato le richieste. «Sono venuti a manifestare in Comune in modo molto pacifico – racconta –. Li ho ricevuti volentieri e, dopo aver ascoltato le loro ragioni, ci siamo subito attivati per risolvere il problema». Un incontro che ha portato a una risposta immediata, con il coinvolgimento della ditta incaricata della manutenzione.

La caldaia riparata in poche ore

La soluzione è arrivata già nel pomeriggio di giovedì. I tecnici hanno effettuato l’intervento necessario e il riscaldamento è tornato a funzionare. «Già nel pomeriggio il guasto è stato riparato – conferma Bondetti –. Venerdì mattina le lezioni sono quindi riprese regolarmente, con il riscaldamento funzionante». La mobilitazione si è così conclusa positivamente, senza ulteriori interruzioni delle attività scolastiche.

La centrale interessata dal guasto è un impianto alimentato a cippato che riscalda l’intero complesso scolastico della zona. Oltre all’alberghiero, serve anche la scuola Barolo e la scuola media. In queste ultime due strutture, secondo il sindaco, non erano emerse particolari criticità. All’origine del malfunzionamento potrebbe esserci un problema alle pompe, anche se la causa non è stata indicata come definitiva.

Comune e Provincia: di chi è la competenza?

La vicenda ha coinvolto anche la Provincia di Vercelli, competente per gli edifici delle scuole superiori. La gestione dell’impianto di riscaldamento, tuttavia, fa capo al Comune di Varallo. A chiarire questa distinzione è stato il consigliere provinciale delegato Pier Mauro Andorno, spiegando che la Provincia aveva sollecitato il Comune a intervenire dopo aver ricevuto diverse segnalazioni nella giornata di giovedì.

Andorno ha ribadito la disponibilità dei tecnici provinciali a collaborare per risolvere le criticità. Il Comune, dal canto suo, ha attivato la ditta di manutenzione, consentendo il ripristino del servizio. Alla fine, la protesta si è chiusa in un clima disteso: sulla scalinata di Villa Durio gli studenti hanno posato per una fotografia di gruppo insieme al sindaco Pietro Bondetti e all’assessore Gaetano Amodio.

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