Sul Monte Rosa la stazione Gps più alta d’Europa: una sentinella per i ghiacciai

È stata installata in questi giorni alla Capanna Margherita, sulle vette del Monte Rosa, la stazione permanente Gps più alta d’Europa. A realizzarla sono stati docenti, ricercatori, dottorandi e tecnici del Politecnico di Torino, impegnati in un intervento ad alta quota a 4.556 metri.

L’infrastruttura, tecnicamente una stazione Gnss, acronimo di Global navigation satellite system, è unica nel suo genere per lo studio dell’evoluzione dei ghiacciai alpini e dei rischi naturali associati ai cambiamenti climatici. Il sistema consentirà di raccogliere dati continui in un ambiente estremo.

Il lavoro sulla cresta Signal

L’installazione ha richiesto una lunga preparazione logistica e tecnica. Una squadra ha raggiunto il rifugio in elicottero con il materiale necessario, mentre un secondo gruppo di appoggio è salito in vetta lungo la tradizionale via alpinistica. La stazione è stata poi sistemata sull’affilata cresta Signal.

Proprio quel punto è stato individuato come l’unico sito idoneo e stabile. Qui è stato fissato un pilastrino per l’antenna Gnss, collegata al ricevitore collocato all’interno della Capanna Regina Margherita. L’alimentazione avviene in modo autonomo, grazie a pannelli solari e batterie tampone monitorate da remoto.

Dati per capire i cambiamenti

La spedizione è stata coordinata dal gruppo di Geomatica del Glacier Lab del Dipartimento di ingegneria dell’ambiente, del territorio e delle infrastrutture del Politecnico di Torino, con il contributo del Dipartimento di architettura e design. L’attività rientra nel progetto Mohycam, dedicato al monitoraggio dei dissesti alpini.

Il progetto, finanziato da Fondazione Cariplo, coinvolge i Politecnici di Torino e Milano, l’Università di Milano e il comune di Macugnaga. L’obiettivo è studiare sistemi di monitoraggio del territorio alpino, con particolare attenzione ai fenomeni legati al ritiro dei ghiacciai e all’aumento delle temperature.

Una sentinella per il futuro

«Questa stazione ci consentirà di osservare nel tempo l’evoluzione dei ghiacciai e dei fenomeni di dissesto in uno degli ambienti alpini più sensibili agli effetti del cambiamento climatico», spiega Alberto Cina, già docente di Geomatica al Diati e responsabile tecnico-scientifico della realizzazione.

I dati raccolti saranno inviati in tempo reale al laboratorio di Topografia del Politecnico di Torino per le elaborazioni. La stazione entrerà in un sistema di monitoraggio multi-sensore, capace di integrare osservazioni Gnss, rilievi con droni, immagini aeree e dati satellitari per seguire nel tempo le aree alpine più fragili.

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