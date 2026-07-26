Telecabina Scopello-Mera, il cantiere accelera e porta la montagna nel futuro

Prosegue l’intervento per la nuova telecabina Scopello-Mera. L’altro giorno il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale Marco Gallo hanno effettuato un sopralluogo al cantiere per verificare l’avanzamento dei lavori, insieme ai rappresentanti degli enti coinvolti nell’opera.

Durante l’incontro è stata confermata la revisione dell’Accordo di programma che assegna 8,8 milioni di euro al comprensorio Monterosa: 4,2 milioni destinati alla nuova telecabina e 4,6 milioni agli interventi previsti a Macugnaga. Per la Regione si tratta di un investimento strategico destinato a rafforzare la competitività della montagna piemontese.

Un’infrastruttura pensata per quattro stagioni

La nuova telecabina sostituirà la storica seggiovia attiva dal 1976, offrendo un collegamento più veloce, sicuro e accessibile tra Scopello e l’Alpe di Mera. L’impianto consentirà di raggiungere la stazione sciistica in circa otto minuti, migliorando il servizio sia per gli sciatori sia per gli escursionisti.

Il progetto punta a rendere la Valsesia una destinazione attrattiva durante tutto l’anno, favorendo la destagionalizzazione dell’offerta turistica e sostenendo attività economiche, strutture ricettive e comparto bike. L’entrata in funzione è prevista entro dicembre 2026, in tempo per la stagione invernale 2026-2027.

I numeri principali dell’opera

investimento complessivo di 23 milioni di euro;

40 cabine da 10 posti;

percorso di 2.344 metri;

dislivello di 865 metri;

capacità fino a 2.400 passeggeri all’ora.

Lavori, occupazione e sviluppo del territorio

L’intervento coinvolgerà oltre 200 addetti tra imprese, tecnici e maestranze durante la fase di costruzione. Secondo gli enti promotori, la nuova infrastruttura rappresenta uno dei progetti più importanti degli ultimi anni per il rilancio della media Valsesia.

Al progetto partecipano Regione Piemonte, Ministero del turismo, Provincia di Vercelli, Unione montana dei comuni della Valsesia, Monterosa 2000, Finpiemonte Partecipazioni e gli altri partner istituzionali. L’obiettivo condiviso è creare un sistema di impianti moderno, sostenibile ed efficiente, capace di sostenere turismo, occupazione e sviluppo economico dell’intero comprensorio Monterosa.

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