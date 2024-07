Tredici escursionisti bloccati nei rifugi dell’alta Valsesia. Sentieri distrutti dal maltempo, le persone messe in salvo con l’elicottero dei vigili del fuoco.

La violenza dell’acqua rende impercorribili i sentieri, e gli escursionisti che avevano pernottato nei rifiugi sono rimasti bloccati. E’ accaduto ieri, domenica 30 giugno, a seguito del violento nubifragio che nella notte di sabato si è abbattuto anche sull’alta Valsesia.

Così nel primo pomeriggio, intorno alle 13, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Alagna Valsesia e il nucleo Reparto volo dei vigili del fuoco di Torino con l’elicottero Drago 66 sono intervenuti nel territorio di Alagna Valsesia per evacuare 13 persone rimaste bloccate. Erano divise fra tre rirugi della zona: il Pastore, il Barba Ferrero e il Crespi Calderini.

L’intervento di messa in sicurezza

Arrivate sul posto, le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto con alcuni viaggi al recupero delle persone che erano rimasti “prigioniere” nei tre rifugi. Il trasporto a valle è stato fatto con l’ausilio dell’ elicottero Drago 66, che alla fine ha lasciato tutti gli escursionisti in una zona sicura.

Per fortuna non ci sono stati feriti, né in montagna e nemmeno nei paesi più colpiti dall’alluvione.

