Trovato e messo in salvo l’uomo perso in alta Valsessera. E’ finito al pronto soccorso, ma non è in pericolo di vita.

Il notevole spiegamento di forze ha alla fine permesso di ritrovare e mettere in salvo l’uomo che nella mattinata di oggi, domenica 4 maggio, si era perso in alta Valsessera, tra la centrale del Piancone e la diga delle Mischie. L’escursionista è stato caricato sull’elicottero e quindi portato alla piazzola del Centro Zegna di Trovero. Da qui, un’ambulanza lo ha accompagnato al pronto soccorso. Era ferito, ma in modo non grave.

Per qualche ora in zona si temeva che l’uomo potesse essere rimasto vittima di un incidente più grave, o addirittura di un gesto anticonservativo. Alla fine però tutti i dubbi e le ipotesi sono state chiariti: si trattava di un semplice infortunio che non permetteva all’uomo di riuscire a tornare dove aveva lasciato l’auto.

Impiegati molti uomini e mezzi

La ricerca dell’escursionista ha impiegato numerosi operatori dei vigili del fuoco, del Soccorso alpino e dell’Aib. In più, era stato anche fatto alzare un elicottero Drago dei vigili del fuoco di Torino. Un via-vai di uomini e mezzi che non ha mancato di sollevare curiosità e apprensione nella zona di Trivero e di Portula, da dove scende la strada sterrata che conduce verso la diga.

Foto d’archivio

