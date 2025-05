Persona dispersa in alta Valsessera: ricerche nella zona della diga. In azione anche un elicottero dei vigili del fuoco, oltre alle squadre di terra.

E’ allarme per una persona scomparsa in alta Valsessera. Gli operatori del soccorso si sono mobilitati nella mattinata di oggi, domenica 4 maggio, alla ricerca di un escursionista che non dà più notizie di sé. Al momento le informazioni sono molto scarne. Di certo si sa che è stata avviata un’operazione di ricerca sia via terra che con l’aiuto di un elicottero dei vigili del fuoco.

La zona interessata è quella intorno alla diga che forma il lago delle Mischie, dal santuario del Cavallero di Coggiola in su. E’ qui che vigili del fuoco, operatori del Soccorso alpino e volontari dell’Aib stanno cercando di mettersi sulle tracce dello scomparso, la cui identità non è ancora stata resa nota.

Apprensione in zona

Sono stati numerosi i cittadini che hanno notato sia l’elicottero, sia le camionette che si sono dirette a sirene spiegate lungo lo sterrato che dalla frazione Castagnea di Portula scende verso la centrale idroelettrica del Piancone e poi risale verso la diga. Si attendono aggiornamenti, ma intanto si teme anche l’arrivo di piogge e temporali, attesi per il pomeriggio. Una situazione che potrebbe rendere ancora più difficile la ricerca.

