Una donna per l’Alpàa: il 19 luglio il concerto di Clara. Nei giorni scorsi gli organizzatori avevano preparato l’annuncio con un reel girato in città.

Una donna per l’Alpàa: il 19 luglio il concerto di Clara

“Ma una donna, quando arriva?” L’altro giorno il gruppo che organizza l’Alpàa di Varallo aveva messo in rete un simpatico reel girato in città. Un reel in cui molti varallesi più o meno chiedevano, dopo cinque nomi di uomini, anche una cantante donna per il palco di piazza Vittorio Emenuele.

Un’iniziativa che ha creato la giusta attesa. Ed è arrivata la risposta: la sera di venerdì 19 luglio il palco sarà tutto per Clara, giovane artista che di recente si è fatta conoscere al grande pubblico approdando anche a Sanremo nel 2023 e nel 2024.

E’ questo il sesto nome del programma Alpàa 2024: gli altri sono Ermal Meta, Le Vibrazioni, Alex Britti, Fabio Concato e Alfa.

Cantante e attrice

Clara Soccini, classe 1999, è una varesina di origini calabresi che ha iniziato come modella, ha proseguito come attrice ma ha raggiunto il successo come cantautrice. I suoi primi singoli (Freak, Ammirerò e Bilico) sono uciti tra il 2020 e il 2021. Nel 2023 ha ottenuto popolarità interpretando il ruolo di Giulia, in arte Crazy J, nella serie televisiva Mare fuori.

Ma è soprattutto dal 2022 che la carriera di Clara decolla. Pubblica un latro singolo (Il tempo delle mele), si fa conoscere e appressare tantè che nel 2023 ha partecipato alla finale di Sanremo Giovani con il brano Boulevard, risultando vincitrice e ottenendo quindi la possibilità di prendere parte al Festival di Sanremo 2024.

A Sanremo ha portato il brano Diamanti grazzi, che si è classsifcato non benissimo (ventiquattresimo nella classifica finale), ma che poi è doiventato disco d’oro. E Clara in compenso ha vinto il prestigioso Premio Enzo Jannacci per la migliore interpretazione e anche il Premio Rivelazione Siae.

A Varallo porterà il suo concerto, tappa di “Primo tour”. Appuntamento il 19 luglio alle 21.30.

