Varallo Vecchio assegna il “Dugo d’argento” a Gianni Pagano

Un applauso lungo, sentito, carico di affetto. È quello che ha accompagnato la consegna del Dugo d’Argento a Gianni Pagano, per tutti “Dugacc”, durante il pranzo della 55ma Paniccia dei Dughi, nel salone dell’oratorio di Varallo Vecchio. Un riconoscimento che il Comitato dei Dughi assegna ogni anno a chi si distingue per impegno e dedizione all’interno del gruppo, e che quest’anno ha voluto premiare un volto storico, instancabile e sempre presente.

Pagano, “Poeta di corte” del sodalizio, è molto più di un semplice volontario: è un punto di riferimento. Da anni mette tempo, passione e manualità al servizio del Carnevale rionale, collaborando alla realizzazione dei carri allegorici, delle resghe, dei pupazzi e di tutto ciò che serve a trasformare idee e suggestioni in realtà. Un lavoro spesso silenzioso, ma fondamentale per la buona riuscita di ogni evento.

L’encomio del presidente Sergio Miglio

A sottolinearne il valore è stato il presidente del comitato, Sergio Miglio, che ha scelto il dialetto come omaggio all’attività poetica di Pagano: «La tua passione per il Carnevale è davvero una cosa bella da vedersi. Anche tuo padre Gualtiero sarebbe molto felice di vedere quanto il suo piccolo sia diventato importante per la buona riuscita delle attività del nostro gruppo. Non si può dimenticare che sei anche il Dugacc e con le tue canzoni rallegri ogni festa».

In questa edizione del Carnevale ha realizzato uno scaffale speciale per tenere in ordine i grandi pentoloni della Paniccia, simbolo della festa e della convivialità che da 55 anni unisce il rione. Non a caso, lo scorso anno il premnio andò proprio al cuoco della paniccia.

Dugo e Duga lasciano il posto ad altri

La giornata è stata anche occasione per un annuncio carico di emozione: il Dugo Cristian Calzino e la Duga Giorgia Miglio hanno comunicato che questo è stato il loro ultimo Carnevale nei panni delle maschere rionali. Dal prossimo anno lasceranno spazio a una nuova coppia, pronta a raccogliere il testimone e a proseguire una tradizione che continua a rinnovarsi senza perdere le proprie radici.

