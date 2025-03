Varallo Vecchio assegna il “dugo d’argento” al cuoco della paniccia. Premiato Massimo Selene, ex maschera del rione e infaticabile volontario.

Varallo Vecchio assegna il “dugo d’argento” al cuoco della paniccia

Il comitato dei Dughi di Varallo Vecchio ha consegnato il “Dugo d’argento”. Per il 2025 il gruppo ha deciso di premiare uno dei suoi membri più attivi e meritevoli. Si tratta di Massimo Selene, che dal momento in cui è entrato a far parte del comitato, prima all’interno del seguito e successivamente interpretando la maschera del Dugo con la moglie come Duga, non ha mai smesso di aiutare il gruppo soprattutto come cuoco della paniccia.

All’interno del comitato Selene è considerato come una figura molto silenziosa e umile concentrata sul lavoro da svolgere all’interno del gruppo. Una persona che non ama stare al centro dell’attenzione ma che preferisce concentrarsi sui risultati. Inoltre è stato premiato con la consegna del “Prim Rugò d’la Paniccia di Dughi”, un piccolo mestolo di legno che ricorda la sua costante e vigile presenza per l’evento più importante per il gruppo.

E’ il decano dei “rugatori”

«Dopo aver fatto parte gruppo mascherato – ha spiegato il presidente dei Dughi, Sergio Miglio nel corso della premiazione – prima come seguito e poi vestendo i panni della maschera del rione, è entrato a far parte dei nostri cuochi diventando negli anni il decano dei “Rugatori”. Così, alla soglia dei suoi trent’anni di militanza nel gruppo, trascorsi acconto ai pentoloni della paniccia, abbiamo deciso di consegnargli il riconoscimento aggiuntivo del “Rugò” per il suo impegno».

A fine marzo si premia le “resga”

Il calendario degli appuntamenti del carnevale 2025 del comitato dei Dughi terminerà a fine mese, il 30 marzo, con la tradizionale “Giornata della Resga”. Ogni anno viene infatti assegnato un riconoscimento a chi si è distinto per la puntigliosità che spesso sfocia in un atteggiamento riconosciuto come fastidioso dalle persone che gli stanno accanto.

