Varallo, i carabinieri festeggiano i 103 anni del maresciallo Ledda

Come da tradizione ormai consolidata, i carabinieri di Vercelli e Borgosesia hanno reso omaggio al maresciallo maggiore aiutante Antonio Maria Ledda, di Varallo. Oggi, mercoledì 9 luglio, cade infatti il suo compleanno numero 103. Un traguardo di logevità che ha trasformato l’incontro in un vero e proprio viaggio nella storia dell’Arma dei carabinieri e dell’Italia.

Nato nel 1922 a Siligo, in Sardegna, il maresciallo Ledda ha intrapreso la carriera militare giovanissimo, arruolandosi nel 1940. Ha vissuto in prima linea la seconda guerra mondiale, affrontando le sfide di un’epoca segnata da profondi stravolgimenti. Dopo il conflitto, ha prestato servizio in diverse regioni italiane, tra cui il Piemonte, la sua amata Sardegna e Roma, dove ha operato nel Comando carabinieri presidenziale al Quirinale, uno degli incarichi più prestigiosi dell’Arma.

L’arrivo e il lungo lavoro a Varallo

Tra gli incarichi più significativi, va ricordata la guida della stazione carabinieri di Varallo Sesia, dove ha prestato servizio per sei anni prima del congedo, avvenuto il 30 giugno 1978. La sua dedizione e il profondo senso del dovere hanno lasciato un segno indelebile nella comunità locale.

Durante la visita per il suo 103mo compleanno, i carabinieri in servizio, insieme ai rappresentanti dell’Associazione nazionale carabinieri, hanno trascorso del tempo con il festeggiato e la sua famiglia. È stato un momento carico di emozione, in cui il maresciallo Ledda ha condiviso ricordi e testimonianze preziose, frammenti di una memoria storica vivissima che arricchisce ancora oggi chi ha il privilegio di ascoltarla.

La lettera di auguri del generale Salvatore Luongo

Particolarmente toccante è stata la lettura, da parte del maresciallo stesso, di una lettera autografa inviata dal comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di Corpo d’armata Salvatore Luongo. Nella missiva, accompagnata da un simbolico omaggio, il comandante generale ha espresso riconoscenza e affetto a nome di tutta l’Istituzione.

L’incontro non è stato solo un momento di festa, ma anche un’occasione per onorare la storia, la dedizione e l’esempio di chi ha dedicato la propria vita al servizio del Paese. Il Maresciallo Ledda, con la sua memoria lucida e il suo spirito ancora vitale, rappresenta una testimonianza vivente di valori senza tempo: dovere, onore e fedeltà.

