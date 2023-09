Varallo e la Valsesia celebrano i 50 anni della medaglia d’oro. Tre giorni con l’Anpi tra convegni, momenti ufficiali e musica dal vivo.

Una festa che vale per tre. Nel senso che prosegue per tre giornate, ma anche perché è stata organizzata per celebrare tre importanti anniversari che riguardano Varallo. la Valsesia e l’Italia intera. Appuntamento da oggi, venerdì 8 settembre, a domenica al Parco D’Adda di Varallo con l’Anpi, Associazione nazionale partigiani d’Italia. All’evento partecipano da protagonisti anche l’Istituto storico e la Città di Varallo.

I tre anniversari che cadono nel 2023 sono questi: l’8 settembre di 80 anni fa l’armistizio dava inizio alla lotta di Resistenza; l’1 gennaio di 75 anni fa l’entrata in vigore della Costituzione Italiana; il 9 settembre di 50 anni fa, la città di Varallo riceveva la medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza, a nome dell’intera Valsesia. Ci saranno momenti di approfondimento, musica dal vivo, momenti commemorativi ufficiali. Un programma variegato capace di piacere a persone di ogni età, dagli anziani ai giovanissimi.

L’anniversario più sentito: la medaglia d’oro

Ovviamente la Valsesia “sente” con particolare intensità soprattutto l’anniversario che la riguarda da vicino, vale a dire il conferimento della medaglia d’oro. «Un riconoscimento – ricorda Alessandro Orsi, presidente dell’Anpi Borgosesia, e grande conoscitore della storia locale – su proposta dell’allora Consiglio di Valle della Valsesia, ma soprattutto su spinta di una serie di persone di spicco, da Cino Moscatelli a Gianfranco Astori, al sindaco Peretti di Varallo, e altri. Erano anni di grande tensione politica tra il blocco che faceva capo alla Democrazia cristiana e quello legato invece al Partito comunista, ma questa onorificenza fu proposta con volontà unanime, a testimonianza del fatto che sui valori della Resistenza il consenso non si discute».

La medaglia in realtà fu assegnata nel 1972, ma fu consegnata nel 1973, in occasione del trentennale dell’armistizio che diede il via al periodo della Resistenza.

L’arrivo del presidente Giovanni Leone

«Ricordo benissimo la visita in Valsesia dell’allora presidente della Repubblica Giovanni Leone – riferisce ancora Orsi -. E a proposito di questo evento, vorrei chiarire che la medaglia d’oro è per tutta la Valsesia, anche se è stata consegnata alla Città di Varallo».

Nel settembre 1973 il presidente Leone a Varallo consegnò la medaglia d’oro alla Valsesia, poi scese a Borgosesia, dove visitò la Torre campanaria, dove pose dei fiori. E inaugurò anche la casa di riposo di Sant’Anna.

Il programma della festa a Varallo

Il programma del fine settimana al Parco D’Adda prevede per oggi pomeriggio alle 16.30 un convegno dedicato ai 75 anni della “Costituzione, la via maestra, sull’attualità della nostra carta” con la Cgil Vercelli Valsesia; alle 21 teatro Nazieuropa nello spazio XXV Aprile; alle 22 musica dal vivo con Cisco e dj set.

Domani, sabato 9 settembre, alle 9.30 convegno dedicato a “Montagna, guerra, Resistenza”, sulla storia del territorio delle Alpi durante la seconda guerra mondiale: la montagna e il suo ambiente come teatro di guerra, le conseguenze del conflitto su cultura ed economia”, organizzato dall’Istituto storico; mentre tra le 15 e le 18 è in programma un convegno sul tema “Comunità resistenti: come ambiente, conflitti e migrazione si intrecciano e si determinano tra loro con scienziati, giornalisti, operatori”. Alle 18 la proiezione del documentario “The milky way”, documentario sull’attraversamento della frontiera tra Italia e Francia da parte dei migranti; alle 22 musica con Vintage Violence e dj set.

Domenica mattina alle 10 il corteo ufficiale con la deposizione delle corone di fiori ai caduti, e l’orazione ufficiale di Massimo Bisca del Comitato nazionale Anpi. Ci saranno mostre, una camminata partigiana cittadina e si potrà mangiare in piazza. Alle 16 incontro sul tema “L’antifascismo oggi, Anpi e le sfide del futuro” con Michele Cella. Alle 18 ancora musica con Alessio Lega.

