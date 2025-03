Varallo, è scontro sulla nuova palestra a ridosso delle storiche palazzine. Il progetto appare impattante, l’opposizione chiede chiarimenti.

Per quello che si può vedere adesso, è un blocco di cemento sorto nel cuore dell’ex parco della Consolata. Una costruzione che non può non farsi notare a ridosso delle antiche palazzine che facevano parte dello Splendid Park Hotel, il grande stabilimento idroterapico che fu eretto alla fine dell’Ottocento e che ora è sede dell’istituto alberghiero. Insomma, la nuova palestra che sta nascendo solleva perplessità tra numerosi cittadini.

Sui social c’è chi la ha paragonata a un hangar per elicotteri, chi a un capannone da area industriale, chi parla di scempio in quello che è uno dei polmoni verdi più belli di Varallo.

Un investimento della Provincia

L’opera non è comunale: è un importante investimento della Provincia di oltre 2 milioni di euro grazie ai fondi Pnrr, che sarà a servizio delle scuole, delle associazioni e della popolazione, sarà interamente realizzata dall’ente vercellese entro il 2025. «Il Comune – ricorda il sindaco Pietro Bondetti – ha solamente messo a disposizione il terreno, livellandolo».

Ma il sindaco difende comunque il progetto: «Ricordo che è stato approvato dalla commissione edilizia comunale, dalla commissione del paeseggio e dalla Soprintendenza – sottolinea Bondetti -. Quando i lavori saranno completati, con tutta la vegetazione imposta dalla Soprintendenza sia sulla copertura che nei quattro prospetti, poi valuteremo il risultato. Adesso è prematuro polemizzare».

L’intervento della minoranza

Ma ora anche il gruppo consigliare di minoranza “Varallo oggi per il futuro” si rivolge direttamente alla Provincia di Vercelli, ente appaltatore, per chiedere spiegazioni. Marco Ricotti e Mario Casaccia attraverso la richiesta di accesso ai documenti, vogliono vederci chiaro su un progetto che allo stato attuale genera molte perplessità.

Dalla relazione generale, dunque, all’analisi dei prezzi, dalla documentazione fotografica alla “Relazione sui criteri ambientali minimi” e molto altro. Perché quello che preoccupa è proprio l’impatto della struttura nel contesto del parco secolare.

