Varallo festeggia i 100 anni di nonna Maria Trevisani, ospite a Casa Serena

A Casa Serena si sono festeggiati i 100 anni di una delle ospiti che da più tempo vivono nell’istituto. Si tratta di Maria Trevisani, che ha tagliato il traguardo del secolo nella giornata di domenica 11 agosto. E ieri, lunedì 12 agosto, per l’occasione è arrivato anche il sindaco Pietro Bondetti e l’assessore ai servizio sociali Enrica Poletti, che hanno portato gli auguri di tutta la comunità, offrendo alla donna una targa con auguri speciali alla donna.

Assieme al sindaco c’erano alcuni parenti e operatrici della casa di riposo varallese. Il classico taglio della torta con le candelina ha suggellato il momento di festa.

E’ a Casa Serena da 29 anni

Maria Trevisani è originaria di Vicenza e ha avuto una vita avventurosa, tant’è che si era sposata in Sud Africa. Arrivata in Valsesia, per parecchio tempo ha lavorato nella Manifattura Lane Borgosesia. Tuttora autosufficiente, è arrivata a Casa Serena nel 1995, ed è quindi ospite dell’istituto da ben 29 anni

