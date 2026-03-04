Varallo ha festeggiato nonna Ines che ha compiuto 105 anni. La donna è originaria della frazione Scopelle, poi si è trasferita nella zona del lago d’Orta.

Varallo ha festeggiato nonna Ines che ha compiuto 105 anni

Era l’anno 1921 quando in localtà Scopelle di Varallo nasceva Ines Lana. Oggi ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 105 anni e, nonostante il tempo trascorso e il trasferimento avvenuto ormai da anni nella zona del Lago d’Orta, conserva nitidi i ricordi dell’infanzia e della giovinezza vissute in Valsesia.

Nei giorni scorsi è stata festeggiata nella casa di riposo di Ameno, dove risiede attualmente. Presente anche il sindaco di Varallo, Pietro Bondetti, che ogni anno rende omaggio a una concittadina che ha sempre mantenuto un forte legame con la sua città natale. «È una donna straordinaria – ha raccontato il primo cittadino –, durante la festa c’erano musica e canti e lei ha cantato con noi».

Una donna lucida e attiva

Nonostante l’età, Ines affronta la vita con energia e lucidità. «È vivace e ha una memoria sorprendente – ha aggiunto il sindaco –. È sempre emozionante incontrarla e consegnarle un mazzo di fiori e la pergamena con gli auguri ufficiali della nostra Varallo. Questo compleanno rappresenta un traguardo davvero straordinario».

Da giovane Ines lavorò alla storica manifattura Rotondi, una delle principali realtà industriali varallesi del Novecento che insieme alla Grober per decenni hanno segnato la vita economica della zona. Avrebbe voluto proseguire gli studi, ma concluse le elementari dovette contribuire al bilancio familiare e iniziò a lavorare come operaia, affiancando la madre. Il suo compito era preparare le spolette di cotone.

Un talento come soprano

Accanto al lavoro, coltivò sempre le sue passioni. Il canto fu il primo grande amore: entrò nella corale parrocchiale e, grazie alla sua voce da soprano, si esibì anche come solista. Il suo talento attirò l’attenzione di una famiglia benestante di Varallo, disposta ad adottarla per offrirle un futuro nella musica.

Ines, però, scelse di restare accanto alla madre, rinunciando a quell’opportunità per riconoscenza verso i sacrifici ricevuti. Amava anche il teatro e fece parte di una compagnia amatoriale. Ma fu il ballo a cambiarle la vita: proprio danzando conobbe Mario, l’uomo che sarebbe diventato suo marito.

Uno dei figli ora è sindaco

Insieme costruirono una famiglia con due figli, Gianmario – oggi sindaco di Quarna Sotto – e Gilberto. Quando il marito trovò lavoro a Quarna Sopra, la famiglia si trasferì dal territorio valsesiano al Cusio, sulle alture che dominano il lago a pochi chilometri da Omegna. Qui Ines gestì il Circolo del paese, diventando un punto di riferimento per la comunità locale. Poi arrivò la pensione, accompagnata dall’affetto costante dei familiari e delle tante persone che le sono rimaste accanto.

Oggi il suo sguardo è ancora vivace e curioso. Ama chiacchierare, raccontare episodi di un tempo che sembra lontanissimo ma che nei suoi ricordi è ancora pieno di colori, volti e musica. La sua storia attraversa più di un secolo di cambiamenti, ma resta ancorata a valori semplici e solidi. E mentre spegne 105 candeline, Ines continua a essere una testimonianza preziosa di memoria, coraggio e amore per la vita.

