Varallo, in pensione Lorena Brustio: da 37 anni al centro dei principali eventi della Valsesia. Era responsabile dell’ufficio servizi sociali e cultura, una “colonna” dell’amministrazione.

Varallo, in pensione Lorena Brustio: da 37 anni in municipio

Dopo quasi quarant’anni di lavoro a servizio della Città di Varallo, la responsabile dell’ufficio servizi sociali e cultura del Comune è andata in pensione. Giovedì 29 febbraio è stato l’ultimo giorno di lavoro per Lorena Brustio.

Per l’occasione in municipio a Villa Durio si è svolta una piccola festa organizzata dagli amministratori e dai colleghi per ringraziarla del grande lavoro svolto per la sua città, occupandosi dell’organizzazione e della cura degli eventi culturali e non solo. Si va dalle manifestazioni agli appuntamenti al Sacro Monte, dalla stagione teatrale a quella concertistica e molto altro. Ed era anche fulcro per la gestione organizzativa dell’Alpàa, per non parlare dei servizi sociali. Insomma un impegno a tutto campo nel cuore della cita della città.

Il saluto del sindaco

«Ci spiace molto non avere più in municipio Lorena – dichiara il sindaco Pietro Bondetti -. Dal 1987 ha svolto il suo lavoro con grande impegno e professionalità e da quando si è insediata la nostra amministrazione nei primi anni Duemila, prima con Gianluca Buonanno, poi con Eraldo Botta e ora con me sindaco, ci ha sempre supportato svolgendo un servizio impeccabile».

Nel ringraziarla, il primo cittadino le ha consegnato insieme a un mazzo di fiori anche una pergamena su cui si legge: «Cara Lorena, l’impegno, la passione e la qualità nel tuo instancabile lavoro profuso a beneficio della Città di Varallo non vanno in “archivio”, sarai soltanto più libera. Grazie di cuore».

Da assegnare l’incarico

L’incarico di dirigente dell’ufficio servizi sociali e cultura verrà riassegnato a breve. «E’ stato indetto un concorso pubblico – spiega Bondetti -, si è già svolta la prova scritta e ora due candidati svolgeranno l’orale. Pertanto a breve avremo il nuovo responsabile».