Varallo inizia la festa dei mille anni con un concerto a San Marco

Musica, storia e canti per celebrare i mille anni di Varallo nell’antica chiesa di San Marco. E a distanza di una settimana, il secondo appuntamento: un concerto inno alla primavera. L’appuntamento è per la serata di oggi, sabato 17 maggio, alle 21: la chiesa di San Marco farà da suggestiva cornice al concerto organizzato dal coro Varade con la collaborazione del Comune di Varallo.

Parteciperà oltre al Varade, diretto dalla maestra Valentina Giupponi, il coro Anima Vocalensemble di Ghemme, diretto dal maestro Carlo Senatore. Nel corso della serata sono previste anche delle letture a cura di Daniele Conserva e interventi musicali al flauto traverso di Elisa Vergerio.

Il concerto di Primavera

Sempre all’interno della suggestiva chiesa di via Brigate Garibaldi si terrà il prossimo venerdì un altro evento molto atteso. Si tratta del “Concerto di Primavera” delle orchestre scolastiche varallesi. Un evento che si sarebbe dovuto tenere venerdì 21 marzo scorso ma che era stato sospeso e riprogrammato appunto per venerdì 23 maggio.

È ormai giunta al terzo anno la collaborazione tra l’orchestra Giulia Bracchi dell’Istituto superiore D’Adda e quella dell’Istituto comprensivo Tanzio da Varallo, a cui aderiscono gli alunni dell’indirizzo musicale. In occasione del Concerto di Primavera di venerdì 23 maggio, con inizio alle 18.45 (ingresso libero), le due formazioni orchestrali offriranno al pubblico alcuni brani tratti dei loro repertori a cui si affiancano rivisitazioni di musiche medievali.

Gli alunni musicisti

«La struttura del concerto prevede tre parti – fanno sapere gli organizzatori -: in primis brani suonati dai docenti di entrambi gli istituti, per poi procedere all’ascolto dei ragazzi dell’indirizzo musicale del Tanzio e, per concludere, si esibirà l’orchestra al gran completo. Le varie sezioni saranno intervallate dalla lettura di brani in prosa e poesie di atmosfera medievale, così come la location, una delle chiese più antiche di Varallo, per la cui disponibilità si ringrazia in particolare la parrocchia».

Come accennato, anche questo evento rientra tra le attività promosse dalla scuola per festeggiare il Millenario della città di Varallo, e pertanto ha ricevuto anche in questo caso il patrocinio del Comune.

