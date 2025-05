Varallo, la giunta divisa sul contributo all’Alpàa. Due assessori contrari. Per Enrica Poletti e Roberta Bonazzi 100mila sono troppi. Il sindaco: mai accaduto, è una cosa grave.

Varallo, la giunta divisa sul contributo all’Alpàa. Poletti e Bonazzi votano contro

Centomila euro dal Comune di Varallo per l’Alpàa? Per le assessore Enrica Poletti e Roberta Bonazzi sono un po’ troppi. E nella seduta di giunta di lunedì sera hanno votato contro l’approvazione del contributo previsto dall’amministrazione per sostenere la manifestazione di punta dell’estate valsesiana. Una tra le più importanti son solo in città e in Valsesia ma nell’intero Piemonte.

Quest’anno alla sua 49esima edizione, è in programma dall’11 al 20 luglio. Enrica Poletti è assessore ai servizi sociali, sanità, personale e cultura, la collega Roberta Bonazzi tra le deleghe (oltre a sport, politiche giovanili, aree e giochi pubblici, scuola) ha proprio le manifestazioni: entrambe hanno espresso il loro “no” allo stanziamento di 100mila euro quale sostegno economico della Città all’Alpàa 2025.

Il sindaco: mai successo

Una decisione che ovviamente ha lasciato strascichi. Per la prima volta, e proprio sull’Alpàa, la giunta non la pensa allo stesso modo.

«Non mi era mai capitato in tanti anni che faccio l’amministratore che in seno a una giunta qualcuno votasse contro una delibera – dichiara il primo cittadino Pietro Bondetti -. E’ una cosa a mio avviso molto grave, soprattutto tenendo conto che andavamo ad approvare uno stanziamento importantissimo per sostenere la nostra principale manifestazione».

Aggiunge il sindaco: «Conosciamo tutti perfettamente cosa significa Alpàa per Varallo. La nostra città resta sotto i riflettori per dieci giorni, con più di 150mila visitatori che arrivano non solo dal Piemonte, ma anche dalle regioni limitrofe e il pubblico per i concerti anche da più lontano. Conosciamo perfettamente cosa tutto questo significa per il nostro commercio, per il turismo, per la ristorazione, per l’artigianato e il folklore locali e molto altro ancora».

Già lo scorso anno c’era stata qualche avvisaglia

Ma un contributo di 100mila euro “è eccessivo” per le due assessore. «Così hanno giustificato il loro no – riferisce Bondetti -. E’ troppo secondo loro. Già l’anno scorso quando abbiamo stanziato lo stesso contributo, in occasione della riunione di giunta per l’approvazione, Poletti e Bonazzi non si sono presentate. Quest’anno c’erano e hanno votato contro. Mi chiedo allora perché non hanno espresso la loro contrarietà già durante l’ultimo consiglio comunale in cui abbiamo dato comunicazione del contributo a favore dell’Alpàa».

I 100mila euro comunque, con il sì di oltre metà della giunta (con Bondetti, il vice Eraldo Botta e l’assessore Roberto Carelli) giungerà nelle casse dell’Alpàa per la 49esima edizione.

«A settembre inizieremo a programmare gli stanziamenti comunali a favore dell’edizione 2026 che proprio perché sarà quella del Cinquantesimo meriterà un’organizzazione particolare. E allora vorrò proprio vedere chi sarà con noi o contro di noi», conclude Bondetti.

