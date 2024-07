Si aprono i dieci giorni dell’Alpàa: un evento che porta 150mila persone in Valsesia

Si aprono i dieci giorni dell’Alpàa: un evento che porta 150mila persone. Nel tardo pomeriggio inaugurazione della festa, in serata Ermal Meta inizia la serie dei grandi concerti.

Conto alla rovescia per l’apertura dell’Alpàa e quindi dei dieci giorni più intensi dell’estate valsesiana. Oggi, venerdì 12 luglio, la nuova si aprirà alle 18 con la cerimonia all’interno del piazzale centrale di Parco D’Adda. Ci saranno le autorità del territorio e coloro che hanno lavorato per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento.Un evento che in media significa un afflusso di 150mila persone nell’arco delle dieci giornate: e l’edizione di quest’anno non vuole certo essere da meno.

Con l’inaugurazione apriranno al pubblico anche tutti gli stand degli espositori, delle numerose associazioni presenti e delle Pro loco, le mostre, le sale di Palazzo D’Adda che ospiteranno l’artigianato locale, la piazza del gusto con le prime proposte culinarie.

In serata il concerto di Ermal Meta

La serata culminerà con il concerto gratuito in piazza Vittorio, alle 21.30, che vedrà esibirsi Ermal Meta, artista già ospitato lo scorso anno al Sacro Monte. Nel frattempo all’interno di Parco D’Adda si ballerà con la musica scelta da Mila Dj mentre nell’area del Valsesia Chiringuito ci saranno Dj Spinox, Dj Vividee & Pepe MC.

Tante idee per il weekend

Nelle giornate di sabato e domenica per i più piccoli sarà possibile prendere parte ai laboratori creativi con “Le petit atelier di Laura” che si terranno all’interno del parco di Villa Durio dalle 17 alle 18. Si potrà ballare e scatenarsi con l’animazione, la Baby dance e le bolle di sapone di “Marta in Wonderland”, all’interno del parco di Villa Virginia dalle 16 alle 19. Oppure potranno prendere parte nell’area della passeggiata El Raffa, sabato dalle 17 alle 21 e domenica dalle 10 alle 20.30, all’appuntamento con “Il benessere attraverso il gioco” organizzato da “Danzatricità”.

Si potrà prendere parte alle visite guidate gratuite che si terranno tutti i giorni. La prima è prevista per sabato “A tutto vapore”, alle 15.30, e consentirà di conoscere la storia della Ferrovia Fs e il Museo dell’energia di Varallo mentre nella giornata di domenica ne sono previste due: “Sul sentiero dei borri” che si terrà alle 10 con la visita della chiesa di Sant’Antonio e una passeggiata per conoscere la storia delle antiche contrade varallesi e “Sacro Monte: voci, volti e storie” che si terrà alle 17.30 con ritrovo nel cortile di Casa Pareti in via don Maio.

Domani apre anche l’Escape Room

Da domani, sabato 13 luglio, si potrà partecipare su prenotazione agli appuntamenti serali, alle 19, dell’escape room “Varade. Ritorno al Passato” a Palazzo dei Musei. L’Alpàa è anche un occasione per poter visitare gratuitamente, dalle 18 alle 21, una parte delle collezioni di Palazzo dei Musei e le mostre allestite al suo interno. Sabato sera in piazza Vittorio si ballerà, dalle 22, con “Radio Valsesia” mentre domenica, alle 21.30” ci sarà l’ “Alpàa Summer Party”.

Per tutti i dettagli sul programma si può visitare direttamente il SITO della manifestazione.

