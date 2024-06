Varallo, l’avvocato Bertona premiato per i 50 anni di carriera forense. Originario di Serravalle, è lì che aprì il suo primo studio prima di trasferirsi.

Varallo, l’avvocato Bertona premiato per i 50 anni di carriera forense

L’altro giorno l’avvocato varallese Gianni Bertona ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per i cinquant’anni d’iscrizione all’Albo degli avvocati vercellesi. Presenti alla cerimonia in tribunale i colleghi, gli amici, la famiglia e in particolare la figlia Francesca, che orgogliosamente ne ha seguito le orme. Con lui anche la moglie Maria Rosa Ottone e il figlio Alessandro commercialista di Borgosesia.

La laurea arriva nel 1970

Originario di Serravalle, dopo il liceo scientifico, Gianni Bertona si laurea in giurisprudenza nel 1970 presso l’Università Cattolica di Milano. Svolge il praticantato a Vercelli e successivamente apre il suo primo studio, dove ancora è molto conosciuto e apprezzato, proprio a Serravalle.

Decide nel 2001 di trasferire la sua residenza a Varallo e successivamente anche il nuovo attuale studio, in corso Roma. Per oltre quarant’anni svolge il ruolo di giudice della Commissione Tributaria di Vercelli.

Una vocazione passata al figlio

«Mio padre – dice Francesca Bertona – mi ha appassionato al suo lavoro tant’è che ho deciso anche io di fare il suo mestiere, avendo la fortuna di essere appoggiata da un genitore che ti forma e ti trasmette tutta la sua esperienza».

Durante la cerimonia, Gianni Bertona ha ringraziato tutti i presenti e in particolare la famiglia, i colleghi e i collaboratori del suo studio.

«Tre sono state le tappe importanti della mia vita – ha detto l’avvocato -. Nel 2021 quando ho compiuto 40 anni come giudice tributario. Nel 2023 quando ho festeggiato i 50 anni di matrimonio e oggi, 2024, festeggiando il 50mo anno di avvocatura».

“Mi sono commosso davanti al tribunale”

«Questa mattina, mi sono commosso, entrando in tribunale e ricordando quel giorno che entrai per la prima volta in questo tribunale… tutto era così diverso. La vostra presenza mi fa capire che in questi cinquant’anni, forse non ho seminato solo dei rapporti professionali, ma credo di aver seminato anche dei rapporti di amicizia, di stima e a volte di affetto».

«Ai giovani colleghi raccomando di rammentare che oltre alle soddisfazioni del lavoro e della carriera, vi sono altri importanti valori da non trascurare e che ognuno di noi ha a disposizione due vite: la seconda inizia quando si è veramente compreso che si vive una sola volta. Ricordatelo prima di quanto lo abbia fatto io».

L’avvocato Bertona impegnato con gli Amici di Lourdes

Bertona, fa parte dell’associazione varallese “Amici di Lourdes Gemma Cosotti”. Dice la presidente Elisa Borini: «Gianni è molto presente nell’associazione, lo possiamo definire amichevolmente la nostra guida preziosa. Quando si va a Lourdes riveste proprio questo ruolo, cioè accompagna i pellegrini, li porta a visitare tutti i luoghi di Bernardette, è uno storico molto informato e documentato: ha letto tantissimi libri su Lourdes e svolge questo ruolo con una grande passione.

Spesso si reca a Lourdes con la propria moglie, a prescindere dalla nostra associazione, in quanto molto devoti alla Madonna di Lourdes. Anche quando organizziamo altre gite e viaggi fuori porta il ruolo che noi gli affidiamo è sempre quello della guida: è il nostro tour operator che s’impegna moltissimo in quel che fa, con tanta soddisfazione».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook