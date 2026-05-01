Varallo si mobilita per accogliere una famiglia di Gaza. La comunità si compatta per dare ospitalità a sette profughi in fuga dalla guerra.

Varallo si mobilita per accogliere una famiglia di Gaza

A Varallo la solidarietà si è già messa in moto. C’è una casa pronta, ci sono banchi di scuola che attendono cinque ragazzi e un’équipe di professionisti già disponibile. Ma manca ancora un passaggio decisivo: il rilascio del visto umanitario.

È questo l’ultimo ostacolo che separa una famiglia palestinese di Gaza – padre, madre e cinque figli adolescenti – dalla possibilità di lasciare la guerra e raggiungere la Valsesia.

Una mobilitazione corale

Il progetto è concreto e già strutturato. A sostenerlo è una rete ampia che coinvolge istituzioni e associazioni del territorio. L’istanza urgente inviata al Ministero degli Esteri porta, tra le altre, le firme del sindaco di Borgosesia Fabrizio Bonaccio e del primo cittadino di Varallo Pietro Bondetti, insieme al vice Eraldo Botta, al parroco don Roberto Collarini (Caritas), a Pier Michele Cucciola (Avas) e al coordinatore Ugo Luzzati.

Tra i sostenitori anche Ferruccio Baravelli, che sottolinea come si tratti di «un’accoglienza vera, regolare e sostenibile», distinguendola nettamente dai fenomeni di immigrazione clandestina. «Quando ci sono queste condizioni – evidenzia – il sistema dovrebbe essere in grado di superare rapidamente le lungaggini burocratiche».

Una famiglia già pronta a ripartire

La scelta non è casuale. Si tratta di una famiglia che ha già dimostrato volontà di integrazione e apertura. Il padre, laureato con formazione europea e affetto da una grave patologia cardiaca, vive da oltre un anno in una tenda con la moglie e i figli, dopo che la loro casa e la farmacia di famiglia sono state distrutte.

Il piano di accoglienza predisposto a Varallo è dettagliato e già finanziato da una rete di sostenitori:

Alloggio e sostegno economico: abitazione già disponibile e copertura delle spese

Istruzione: inserimento immediato dei cinque figli nelle scuole e corsi di italiano

Assistenza sanitaria e psicologica: cure mirate e percorsi per affrontare i traumi della guerra

Una corsa contro il tempo

L’obiettivo ora è ottenere il via libera della Farnesina, guidata dal ministro Antonio Tajani. Senza il visto umanitario, infatti, l’intero progetto resta bloccato.

Intanto la macchina della solidarietà è pronta a partire: volontari, associazioni e cittadini – tra cui anche alcuni israeliani residenti in zona – hanno già dato la loro disponibilità.

“Un genocidio senza fine”

Dalla Striscia di Gaza, la voce del capofamiglia restituisce tutta la drammaticità della situazione: «La guerra, le uccisioni e la fame non si fermano e non vedo una fine per questo genocidio».

I promotori non hanno dubbi: «È una corsa contro il tempo». L’appello è che lo Stato autorizzi rapidamente un’operazione che non chiede risorse pubbliche, ma solo il permesso di trasformare una rete di solidarietà già pronta in una concreta possibilità di salvezza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook