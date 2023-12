Varallo piange Francesco, ospite di Casa Serena e amico tutti. L’uomo era conosciutissimo e benvoluto. Nel 2011 era stato investito in centro città e si era temuto per la sua vita.

Tanta gente di Varallo lo conosceva, tanta gente gli voleva bene. Un’anima bella, gentile e generosa, così viene descritto da molti. E’ morto Francesco Bettelli, persona che da molti anni era ospite a Casa Serena, a causa di un problema congenito. Ma che era comunque ben integrato nella vita sociale della città, benvoluto e con tanti amici e conoscenti. Aveva 74 anni.

Nel febbraio del 2011, già ospite della casa di riposo varallese, si era temuto per la sua vita a seguito di un incidente. Era infatti stato investito da un’auto lungo corso Roma. La vettura era condotta da una varallese di 45 anni. Francesco era stato trasportato all’ospedale di Borgosesia e trasferito a Novara per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni erano serie e avevano tenuto a lungo la città con il fiato sospeso, ma alla fine se l’era cavata ed era tornato nella “sua” Casa Serena.

Tanti ricordi dei conoscenti

In questi giorni, alla notizia della sua scomparsa, sono stati moltissimi i commenti e i ricordi che sono stati postati sui social. «Ciao Francesco – scrive un’amica – sei stato un mito per tutti noi,che ti abbiamo assolutamente voluto bene riposa in pace». «Era una brava persona lui, faceva commissioni per tutti». «Quanto ti abbiamo voluto bene sempre. Eri sempre disponibile è prezioso».