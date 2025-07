A Varallo piovuti 136 millimetri di acqua proprio sul finale dell’Alpàa. Il centro valsesiano risulta tra quelli più colpiti dal nubifragio di domenica sera.

A Varallo piovuti 136 millimetri di acqua proprio sul finale dell’Alpàa

Il record è andato a Valstrona, centro del Vco, con un accumulo complessivo di 163 millimetri di acqua. Al quinto posto Varallo Sesia, che ha totalizzato 136 millimetri di acqua in meno di due ore. Si sta parlando della pioggia caduta domenica a partire dalle 20 circa: un acquazzone violento che ha parzialmente rovinato il gran finale dell’Alpàa.

Stando ai dati raccolti dal Centro meteo Piemonte, oltre a Varallo (e alla Valsesia) i centri dove ha piovuto di più sono tutti nel Vco: 145 millimetri a Mergozzo, 142 a Cannobio, 140 a Cursolo 113 a Verbania. Qui sotto, una mappa degli accumuli in Piemonte che mostra bene la situazione.

Ridotto il concerto di Francesco Renga

Domenica sera a Varallo era in programma il concerto di Francesco Renga: un big della canzone italiana per chiudere con il botto un’Alpàa che ha regalato serate memorabili. Purtroppo lo spettacolo è stato ritardato e ridotto a poche canzoni, davanti a una piazza in cui si erano assiepati i fan più fedeli dell’ex vocalist dei Timoria. Un po’ di delusione, ma contro i capricci del meteo non ci si poteva fare proprio niente.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook