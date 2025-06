In vendita a Varallo la storica villa Orelli. E’ dei Padri dottrinari. E’ un grande complesso mai ultimato che domina dall’alto la zona nord della città.

C’è un edificio storico a Varallo Vecchio a cui si vorrebbe dare una seconda vita. Per Villa Orelli si cerca infatti un acquirente. Si tratta di una struttura di oltre duemila metri quadrati, iniziata e mai finita, che sorge in quello che era il parco della Consolata. E adesso è sul mercato immobiliare.

E’ un grande immobile di proprietà dei padri Dottrinari che nella seconda metà del secolo scorso decisero di ingrandire l’edificio. Un edificio che comunque, finché venne utilizzato, era caro ai varallesi.

Ad esempio, padre Giovanni Gallino, fondatore del Grim, il Gruppo ragazzi in montagna del Cai Varallo, lasciato l’insegnamento nel 1983, venne designato Superiore della Villa Orelli. I lavori di ampliamento però vennero sospesi e ormai da decenni “lo scheletro” dell’edificio spicca tra la vegetazione. La sua posizione è senz’altro unica: da lì si gode di una bellissima vista dall’alto sulla città.

Un complesso di quattro piani

L’edificio al rustico, che si sviluppa su quattro piani, arricchito da un’oasi di verde, è sul mercato immobiliare a 95mila euro. Ovviamente necessita di una completa ristrutturazione: potrebbe essere utilizzato per scopi residenziali o commerciali.

L’altro immobile gestito dai padri Dottrinari, la Casa di accoglienza che sorge accanto alla chiesa di Sant’Antonio, in via Morgiazzi, che qualche anno fa era stato anch’esso messo in vendita, è invece stato completamente rinnovato e ora offre, tutto l’anno, possibilità di soggiorno a gruppi, religiosi famiglie

