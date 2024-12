A Varallo si abbatte l’ex Motel Agip per un nuovo centro commerciale. Il noto immobile (da tempo dismesso) è ora in mano a un gruppo di privati: sarà venduto e demolito.

Sulle ceneri del Motel Agip sorgerà un’area commerciale. E’ questo l’obiettivo a cui sta lavorando da qualche mese il gruppo di privati proprietario della struttura che sorge all’uscita nord di Varallo, che dalla metà alla fine del secolo scorso rappresentava un punto di riferimento alberghiero per l’intera valle.

Ora l’idea è di demolire completamente quell’immobile ormai in disuso da decenni e costruire al suo posto un grande negozio specializzato principalmente nel settore di prodotti per la casa.

«Ho già avuto degli incontri con i proprietari della struttura e i possibili acquirenti – conferma il sindaco Pietro Bondetti -, c’è un grande progetto di riqualificazione di quell’area. Hanno già dato incarico a un professionista per redigere una variante al piano regolatore, per trasformare quella superficie attualmente ad uso alberghiero ad uso commerciale. Dopo di che tale richiesta passerà al voto del consiglio provinciale. Ottenuto il sì, la variante al piano regolare andrà in porto e l’area diventerà commerciale e dunque si potrà procedere con la realizzazione del nuovo centro legato alla grande distribuzione che sorgerà su un unico livello».

Un marchio italiano

Il marchio che arriverà sarà italiano: «La società che intende acquistare l’area non è asiatica – prosegue il primo cittadino – e abbiamo richiesto che non vengano venduti generi alimentari visto che a Varallo sono già presenti alcuni supermercati».

L’operazione se andrà in porto darà un volto nuovo a tutta quell’ampia superficie (immobile e parcheggi annessi) su cui sorge l’ex Motel Agip sempre più fatiscente. «Sicuramente quella zona ne guadagnerà sotto il profilo urbanistico – dichiara Bondetti -, finalmente verrà eliminata una delle brutture di Varallo: questa sorge all’ingresso nord della città, mentre l’altra, ovvero ciò che resta dell’ex manifattura Grober, all’ingresso sud. Non sono certo due bei biglietti da visita per i turisti o comunque per chi arriva nella nostra città. E’ da anni che come amministrazione chiediamo ai proprietari di trovare una soluzione e finalmente per l’ex Motel Agip forse si è arrivati a una svolta».

Tante ipotesi rimaste nel cassetto

Conclusa l’epoca dell’attività alberghiera, nel tempo si ipotizzarono diverse soluzione di riutilizzo dell’ex Motel Agip ma i costi a sei zeri per acquistare la struttura frenarono ogni progetto. «Quando ero assessore in Provincia a Vercelli – ricorda Bondetti – proposi di acquisire l’immobile e di adibirlo a uso scolastico: una struttura ricettiva gestita dal nostro istituto alberghiero dove gli allievi potessero fare apprendistato. Poi si insediò una nuova amministrazione provinciale e il progetto si arenò».

Un’ipotesi più recente è stata quella di utilizzare l’area per la nuova palestra di Varallo: «La nostra amministrazione negli ultimi anni ha valutato di comprare l’ex Motel Agip per realizzare il nuovo polo sportivo polivalente – riferisce il sindaco -, ma non si è fatto nulla perché non si è riusciti a raggiungere un accordo sui costi di compravendita».

