Addio a Gigi Santoro, morto a 82 anni il decano dei giornalisti novaresi

Addio a Gigi Santoro, era il decano dei giornalisti del Novarese a 82 anni.

Il suo volto era noto per tutti gli spettatori di Alta Italia Tv dove per anni ha condotto “Il salotto”. Una lunga carriera nel giornalistmo la sua. Nel 1962 aveva fondato il settimanale “Il Sabato”, ha collaborato ai quotidiani “L’Italia” e “Il Roma”. Ha iniziato dalla carta stampata: è stato redattore del “Corriere di Novara”, poi ha diretto “Novara mese” e quindi “Donna mese”. Nel 1992 aveva dato vita al mensile “Novara Più”, di cui è stato direttore responsabile. Quindi si è concentrato anche in altri settori dell’editoria. Nel 1987 aveva iniziato a collaborare con “Altaitalia Tv”, divenendone direttore responsabile nel 1989 e direttore generale dal 1995 al dicembre 2000. Quindi era stato direttore dei programmi di Videonovara, Teleritmo e Telebiella.