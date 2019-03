Aereo militare sorvola a lungo la Valsesia | VIDEO

Aereo militare sorvola a lungo Varallo e la Valsesia: probabilmente si trattava di un test di Alenia su un velivolo da trasporto in uso all’aeronautica militare australiana.

Aereo militare sorvola a lungo la Valsesia

Questa mattina molti valsesiani con il naso all’insù a osservare un aereo che a lungo ha sorvolato la zona di Varallo, facendo ripetute virate e di fatto girando quasi in tondo sulla zona. Pare si tratta di un velivolo da trasporto in uso all’aeronautica militare australiana, di fabbricazione Alenia. Probabilmente era in corso una prova di volo. Ovviamente impossibile trovare conferme dai militari. Qui un video del velivolo postato su Facebook da Marco Torri. Anche la foto è tratta da un video di Marco Torri.