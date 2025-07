Alpinista resta appeso nel vuoto sul Dente del Gigante. L’uomo era rimasto bloccato, ha dovuto attendere i soccorritori che si sono inerpicati sulla parete.

Alpinista resta appeso nel vuoto sul Dente del Gigante

Stava scalando il picco roccioso del Dente delo Gigante, sul massccio del Monte Bianco, quando è rimasto bloccato, ha perso gli appigli ed è finito appeso nel vuoto, trattenuto solo dalle sue corde. Brutta avventura per un alpinista italiano, alla fine messo in salvo nella giornata di ieri, martedì 15 luglio. Come riportano i colleghi di Aosta Sera, l’uomo era rimasto appeso su una corda nel vuoto probabilmente per un problema nella discesa “in doppia” con un compagno.

Impossibile operare con l’elicottero

Scattata la richiesta di aiuto, il vento in quota ha impedito a più riprese l’avvicinamento alla parete in elicottero. La squadra mista tra Soccorso alpino valdostano e Soccorso alpino Guardia di finanza è quindi stata depositata dall’aeromobile alla base della montagna e ha effettuato l’ascensione dalla via normale del Dente del Gigante, fino al punto dell’incidente (a quota 4mila metri circa).

Alla fine i tecnici hanno raggiunto e liberato l’alpinista. Per lui e per il compagno di cordata è iniziata la discesa a valle. L’ipotesi era di un recupero in elicottero a quota più bassa, ma la meteo ancora problematica ha fatto sì che la squadra scendesse via terra fino alla stazione Skyway di punta Helbronner (rimasta a disposizione dei soccorritori per il trasporto). Da Courmayeur, l’alpinista è stato trasportato in ospedale, per gli accertamenti e le cure necessarie.

