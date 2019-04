Aib Borgosesia torna a L’Aquila dieci anni dopo il terremoto

Aib Borgosesia torna a L’Aquila sui luoghi dove prestarono la loro opera dopo il terremoto.

Aib Borgosesia torna a L’Aquila

Diciotto volontari (di Borgosesia e della squadra gemellata di Roppolo) hanno presenziato alla cerimonia organizzata all’Aquila nel decennale del sisma: la processione con fiaccolata, la lettura in piazza dei nomi delle 309 vittime, la messa e la veglia. Domenica 7 aprile c’è stato l’incontro con le famiglie che dieci anni fa avevano ricevuto l’aiuto dalla squadra Aib, prima a Barisciano poi a Norcia, comunità per cui la squadra di Borgosesia si era impegnata per una raccolta fondi in Valsesia. E’ la seconda volta che l’Aib cittadina torna all’Aquila: la prima fu nel 2012 per l’inaugurazione di una scuola a Barisciano ricostruita e trasformata in un centro polifunzionale con biblioteca, punto di incontro e sede di associazioni.

Nel 2017 l’Aib è invece stato a Norcia per consegnare le offerte raccolte dalla Valsesia in occasione del terremoto del 2016.