Allarme piogge per la notte: possibili rovesci molto abbondanti

L’Arpa Piemonte ha diffuso l’allerta gialla per la nottata di oggi, tra lunedì 10 e martedì 11 giugno, e tutta la giornata di domani. In realtà, pare che il rischio di piogge particolarmente abbondanti sia limitato alla nottata, mentre in mattinata la perturbazione dovrebbe già ridursi di parecchio. Il condizionale è comunque d’obbligo, visto soprattutto che gli episodi temporaleschi potranno anche essere molto localizzati, colpendo duro in alcune aree e risparmiandone altre.