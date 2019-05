Alunni Valduggia espongono Modigliani e Van Gogh

Alunni Valduggia interpretano i grandi pittori: le opere esposte in piazza.

Alunni Valduggia diventano artisti

Conoscere e imitare i più grandi nomi della storia dell’arte. Ha conquistato i valduggesi la mostra di pittura “Modigliani, Monet, Van Gogh: emozioni e creatività nel colore”, realizzata con i “quadri” dei quattordici alunni della classe terza della scuola primaria del paese. Giovedì mattina, in occasione del mercato settimanale, in piazza Ferrari sono state esposte le opere degli studenti. E non solo: gli alunni hanno anche dipinto “dal vivo” alcuni angoli della piazza, come il monumento dedicato a Gaudenzio Ferrari e il ponte della Barciuja. Fra gli spettatori, c’è stato chi ha deciso di premiare il lavoro dei bambini lasciando un’offerta alla scuola. La mostra sarà esposta anche a Borgosesia al teatro Pro loco, da venerdì 28 a domenica 30 giugno.