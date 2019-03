Andrea Lucchetta fa i complimenti ai ragazzi di Passepartout: la formazione italiana è salita sul secondo gradino del podio battuta in finale dalla Tanzania.

Andrea Lucchetta fa i complimenti a Passepartout

La squadra nazionale di pallavolo del capitano Simone Perozzo, valsesiano portacolori del Passepartout, è salita sul podio degli Special Olympics World Games 2019. I campionati olimpici per persone con disabilità intellettiva si sono conclusi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Oltre alla soddisfazione per lo storico risultato, per Perozzo sono arrivati anche i complimenti di un altro capitano pluricampione nel volley, vale a dire Andrea Lucchetta.

Il post di Andrea Lucchetta

I complimenti alla formazione italiana sono arrivati anche da Andrea Lucchetta, ex pallavolista italiano vincitore del campionato d’Europa 1989, del campionato del mondo 1990 e tre World League consecutive dal 1990 al 1992: «Complimenti al capitano Simone Perozzo, da capitano a capitano – ha scritto Lucchetta su Facebook -. Hai trascinato la nazionale italiana di pallavolo unificata sul secondo gradino del podio. Standing ovation per la medaglia d’argento. La disabilità intellettiva non frena le abilità dei nostri azzurri. Grazie di cuore».