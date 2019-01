Asl Biella, c’è il nuovo commissario

Asl Biella, nominato il nuovo commissario

Asl Biella e il nuovo commissario

Nella riunione di questa mattina la giunta regionale del Piemonte, approvando la proposta dell’assessore alla sanità Antonio Saitta, ha nominato Diego Poggio come nuovo commissario dell’Asl di Biella. Avvocato, 57 anni, esperto di management in campo sanitario, Poggio è all’Asl di Biella dal 2015, dove fino ad oggi ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo. Nel Servizio sanitario regionale dal 1990, in precedenza ha lavorato per molti anni all’Asl Cn1, di cui è stato anche direttore amministrativo. «Ringrazio il direttore sanitario Lorenzo Maffioli per aver condotto l’Asl Biella in questo ultimo periodo di transizione, nella certezza che Diego Poggio, con l’esperienza maturata nell’azienda, saprà gestire da commissario la delicata fase», sottolinea l’assessore Saitta.

La nomina segue all’addio del direttore Bonelli trasferitosi a Varese.