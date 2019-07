Auto elettriche, saranno 56mila nel 2031

Auto elettriche nel 2031 ci saranno 56mila auto e 746 postazioni di ricarica

Secondo lo studio commissionato dalla società EnerBit al Politecnico di Torino, nel 2031 saranno 56mila le autovetture elettriche circolanti nel Biellese e per il loro funzionamento saranno necessarie un minimo di 746 postazioni di ricarica. Il documento è stato presentato all’assemblea dei sindaci del Biellese. Al termine dell’interessante confronto tra tecnici e amministratori, il progetto è stato approvato con la sola astensione dei comuni di Pollone, Pettinengo, Cossato e Strona. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione il programma prevede l’installazione di cinque punti nel 2020 nei comuni di Biella, Valdengo, Sandigliano e Valdilana (Valle Mosso e Mosso), nel 2023 le stazioni verranno collocate in altri 15 comuni, nel 2026 in 42 fino a coprire tutti i comuni entro il 2031. Già presente la stazione di ricarica ad Alagna da qualche mese.