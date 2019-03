Bielmonte collegato alla diga per garantirsi la neve artificiale

Bielmonte collegato alla diga: la stazione sciistica si organizza per affrontare gli inverni ormai sempre più secchi. L’iniziativa è della società EZ Real Estate.

Bielmonte collegato alla diga per garantire la neve

Il futuro dello sci dipende sempre di più dall’innevamento artificiale. Lo sanno bene a Bielmonte dove è stato possibile salvare la stagione senza grandi nevicate grazie ai cannoni azionati durante le sere con la temperatura che scende sotto zero. E per il futuro Bielmonte punta sul potenziamento dell’innevamento artificiale del comprensorio sciistico. E’ stato approvato il progetto che prevede la realizzazione di una condotta della lunghezza di circa 5 chilometri, con stazione di pompaggio dalla diga di Camandona fino ad arrivare alla stazione sciistica. Un serbatoio utile da cui prelevare l’acqua e trasformarla in neve con la garanzia di andare a coprire praticamente tutta l’area sciabile.

Progetto da 1,2 milioni di euro

Si tratta di un progetto attivato dall’Unione montana del Biellese orientale e che prevede un importo complessivo di 1,2 milioni di euro. La Regione Piemonte con una nota dello scorso anno ha comunicato che il progetto è stato ammesso a un contributo regionale per un milione di euro. Uno dei primi passi è stata l’approvazione di una convenzione tra l’Unione montana con la società EZ Real Estate di Trivero per la realizzazione delle opere di potenziamento dell’innevamento artificiale di Bielmonte.