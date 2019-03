Boca roulotte abbandonata in mezzo al bosco

Boca roulotte abbandonata ritrovata in mezzo al bosco da alcuni volontari ambientalisti.

La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi da alcuni volontari che stavano ripulendo il bosco dai rifiuti scaricati abusivamente. In una piccola radura tra gli alberi c’era una ruolotte abbandonata. E’ accaduto a Boca, dove adesso sono in corso le ricerche per capire chi siano i proprietari del veicolo. Tra l’altro, la roulotte appare in buono stato e attrezzata di tutto punto. Bisognerà capire se si tratta di turisti o se la roulotte fosse una base per altre attività: da ricordare che solo qualche settimana fa nei boschi vicino a Romagnano fu fatto sgomberare un bivacco dove girava cocaina.