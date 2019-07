Borgo sotto le stelle tra musica, eventi e arte | LE FOTO

Borgo sotto le stelle tra musica, eventi e arte. Le persone hanno sfidato il clima torrido e la presenza fastidiosa di nuvole di moscerini, per trascorrere all’aperto il fine settimana della ricorrenza patronale dei Santi Pietro e Paolo.

Borgo sotto le stelle tra musica, eventi e arte

Da venerdì sera la musica è stata protagonista: ad aprire il programma è stato il “Conciorto”, a seguire primo appuntamento con la musica jazz con la Valsesia Jazz Band. In serata in piazza Mazzini è stato proposto “Il nostro canto libero” con i musicisti che accompagnavano Lucio Battisti, seguito dalle note jazz.

dell’Harlem Swing Society. Sabato il momento culminante è stato il concerto di Federica Carta. Musica in piazza Garibaldi con l’Orchestra di fiati Città di Borgosesia e in piazza Parrocchiale con Rock’a’boom. Ad animare le vie sono stati i mimi, i giovani ballerini di “Incontra la danza”, gli artisti di strada, esposizioni di arte e pittura, installazioni, e, in piazza Garibaldi, opere di cartapesta. Al teatro Pro loco è stata allestita la mostra “Modigliani, Monet Van Gogh.. emozioni e creatività nel colore” con i disegni realizzati dagli alunni della classe terza della scuola primaria di Valduggia.