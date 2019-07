Borgosesia bagni pubblici trattati da immondezzaio | LE FOTO

Borgosesia bagni pubblici trattati da immondezzaio. Immagini che parlano da sole: sono state scattate nelle toelette di piazzale Milanaccio, che nei giorni della patronale ha ospitato il tradizionale luna park.

I servizi pubblici in piazzale Milanaccio a Borgosesia in condizioni pietose. Sporcizia e inciviltà ovunque. A postare le immagini sul gruppo Facebook “Se di Borgosesia se…” è stata una utente, Marzia Turuani: e sono immagini che parlano da sole.

L’indignazione sui social

Inutile dire che il post ha raccolto decine e decine di commenti indignati. Anche se c’è chi vuole puntualizzare che non c’entrano nulla le giostre allestite in questi giorni proprio in piazzale Milanaccio. In ogni caso, da ricordare che solo pochi mesi fa a Borgosesia erano stati riaperti i servizi di piazza Garibaldi, devastati da qualcuno che li usava come alloggio.