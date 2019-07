Borgosesia mezz’ora di parcheggio gratis con “Gratta e sosta”

Borgosesia mezz’ora di sosta gratuita offerta dai commercianti con i “Gratta e sosta”.

Borgosesia mezz’ora gratis

Mezz’ora di parcheggio gratis per i clienti delle attività di Borgosesia. Più di quaranta negozi (42 per la precisione) offrono gratuitamente ai clienti i “Gratta e sosta”, coupon da utilizzare nei parcheggi a pagamento. E’ un progetto sperimentale per incentivare il commercio a Borgosesia. I clienti che riceveranno i “Gratta e sosta” avranno a disposizione mezz’ora di parcheggio gratis nei posti auto blu: sarà quindi il commerciante a pagare il costo della sosta. Il progetto, finalizzato appunto ad offrire la possibilità di lasciare le auto gratuitamente nei parcheggi a pagamento, è stato voluto dal comitato “Commercianti del centro storico” con la collaborazione del Comune di Borgosesia.

L’idea

«E’ questa un’ulteriore iniziativa per rilanciare il settore del commercio e per poter attirare più gente possibile nei nostri negozi – spiega Luigi Liberto, uno dei coordinatori del comitato -: lo abbiamo ideato per permettere ai clienti di non dover pensare di pagare il ticket per il parcheggio. Fin da subito i negozianti si sono dimostrati entusiasti di questo progetto, tant’è che hanno voluto acquistare numerosi coupon. E molti altri ne hanno prenotati. Questo progetto sarà attivo durerà dodici mesi, sicuramente almeno fino al 30 giugno 2020». Nei giorni scorsi sono già stati distribuiti ai commercianti che hanno aderito all’iniziativa 10mila coupon che saranno distribuiti ai clienti.

Il funzionamento

E se qualcuno volesse fermarsi più della mezz’ora prevista dal bonus? Basterà posizionare sul cruscotto delle proprie autovetture più tagliandi. Sarà il negoziante a decidere quanti biglietti regalare a ciascun cliente: la decisione sarà presa in base alla spesa che sarà effettuata e anche alla categoria merceologica che viene venduta: «Ovviamente per chi si recherà in un bar mezz’ora di sosta potrebbe essere sufficiente – continua Liberto -. Per quei clienti che magari andranno ad acquistare capi di abbigliamento il tempo di sosta sarà sicuramente superiore».

I negozianti che ancora non hanno aderito al progetto possono sempre farlo: sarà sufficiente rivolgersi ai responsabili del progetto.

I negozi aderenti

Ed ecco le attività commerciali che hanno aderito al progetto, e che quindi distribuiranno i “Gratta e sosta”: Semplicemente Caffè, Baby Agorà, Calzedonia, Good Fellaz Streetstore, Tendenze Abbigliamento, Selene Abbigliamento, G&G Studio Abbigliamento , Miglino Abbigliamento, Quaderno Tabaccheria, DO.RI.LE. Gioielleria, Silmo Caffè e Bottega, Ballarini Gioielli, Viola Abbigliamento, New Box Abbigliamento, Scarperosa, Impronte Calzature, Fioristi Ratto, CROOMs, Lavanderia Valsesia, Liliana Calzature, Motivi Abbigliamento, Osteria del Moro, Benetton Undercolors, Origina Marines, Graffiti Abbigliamento, Nara Camicie, Libi Tabaccheria, Piccolo Caffè, Spider Viaggi, Ottica Optimisti, Ottica Bernini, Teresa Abbigliamento, Ottica del Borgo – Fabani, Drogheria Remogna, Libreria Il Colibrì, Il Gioiello, De Ruvo macelleria, Panetteria Pan per Focaccia, Piazza Grande Uomo, Farmacia Cerra, EverWeed, Camminare calzature.