Minime giù fino a 6 gradi: in Piemonte è record anche di fresco

Dal clima tropicale agli standard nordeuropei. Dopo un mese di giugno che in Piemonte è stato il secondo più caldo da quando si fanno le misurazioni moderne, l’altra notte si è toccato il recprd di fresco degli ultimi dieci anni.

Lo segnalano gli esperti del Centro meteo Piemonte. «Clima molto fresco questa mattina, mercoledì 9 luglio, su tutto il Piemonte, con temperature minime che come da attesa sono scese fin sotto i 10 gradi in alcune zone di aperta campagna e di fondovalle. In particolare tra Cuneese, Monferrato e Astigiano, notevoli i picchi fino a +6-7 gradi. Si tratta dei valori più bassi dell’ultimo decennio».

Ovviamente si parla di temperature in pianura, mentre in pianura il termometro è sceso mo9lto di più. Alla Capanna Margherita la scorsa notte si sono superati i -14 gradi.

Temperature fresche anche nei prossimi giorni

«Anche nei prossimi giorni le temperature continueranno a mantenersi relativamente fresche di notte e al primo mattino – annunciano ancora il Centro meteo Piemonte – con ancora valori intorno ai 9-15 gradi, ma con progressivo e lieve rialzo con il passare dei giorni. Massime invece comprese tra 27 e 31 gradi».

Il cielo dovrebbe mantenersi sereno, salvo forse per un passaggio nuvoloso nella giornata di sabato. Previsioni ancora da confermare.

