Borgosesia nuovo vigile in servizio in città: si tratta dell’agente Ugo Cappelli, in arrivo dalla Toscana.

Si amplia l’organico della polizia municipale di Borgosesia. Ha preso servizio l’agente Ugo Cappelli: originario di Firenze, arriva da un analogo incarico al Comune di Campi Bisenzio in provincia di Prato; è stato assunto a tempo indeterminato. «Con l’arrivo dell’agente Cappelli – commenta Ferdinando Nardella, consigliere comunale con delega alla polizia municipale – l’organico sale a sette elementi, di cui sei operativi e uno con mansioni amministrative e relative al commercio».

Sei agenti e il comandante

Gli agenti che operano in città sono Umberto Daglia, Antonello Mancin, Gabriella Pulze, Andrea Spagnolo, Letizia Tucci e Ugo Cappelli, sotto il comando di Siro Erbetta. «Un organico che ha una consistenza adeguata alle dimensioni di Borgosesia – evidenzia il consigliere – e, siccome le mansioni riguardanti il controllo delle aree di sosta sono assegnate ad ausiliari, la polizia municipale può concentrarsi sul territorio e sulla tutela dei cittadini».